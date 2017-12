Lammersdorf.

Die Musiker von „Barock“, Coverband der Rocklegenden von AC/DC, haben am Samstagabend das Festzelt auf dem Lammersdorfer Otto-Junker-Platz beben lassen. Über 1300 euphorisierte Fans,viele mit den roten Hörnchen ausgestattet und teilweise von weit her angereist, waren von der Musik und der Stageperformance der „Ersatz-Australier“ um die „Röhre“ Grant Foster und Eugen Torscher in seiner Schuluniform hellauf begeistert.