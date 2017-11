Nordeifel - Udo Bongard ist der Natur auf der Spur

Nordeifel. Für den Maler Udo Bongard aus Steckenborn ist die Natur eine unerschöpfliche Quelle der Inspiration. Bei Wanderungen oder ausgedehnten Spaziergängen entstehen immer wieder neue Ideen für seine Gemälde. Besonders dann, wenn er dabei wildlebende und vielleicht sogar seltene Tiere beobachten kann.

Denn beim Betrachten der Natur werden Gefühle geboren, sagt ein japanisches Sprichwort. Die Wertschätzung der „kleinen Dinge“ am Wegesrand und die Achtung unserer so schönen Natur mit ihren Bewohnern liegen ihm am Herzen. Mit seinen Bildern möchte er auf die uns umgebenden Dinge aufmerksam machen und die Freude darüber an den Betrachter weitergeben, sowie dazu anregen, selbst auf Entdeckungsreise zu gehen.

Auf Entdeckungsreise gehen können auch die Besucher seiner Ausstellung im Nationalparktor in Rurberg. Seine Gemälde harmonieren sehr gut mit der dort schon bestehenden Ausstellung „Lebensadern der Natur“ wo man Tierspuren durch die spannende Natur- und Kulturgeschichte der Eifel folgen oder die Lebensräume der Fließ- und Stillgewässer aus der Perspektive eines Milans erleben kann.

In seinen Werken reflektiert der „Wildlife Artist“ den Artenreichtum der Eifel mit all seinen Facetten. Ein Fuchs beim Beutesprung, ein Bussard auf dem Ansitz, eine Wildkatze versteckt unter Bäumen und Sträuchern – in den Bildern von Udo Bongard werden sie lebendig. Dies kommt vor allem durch die extrem filigrane Malweise des Autodidakten, bei der jedes noch so kleine Detail wiedergegeben wird, ja sogar gestaltet wird.

Extrem filigran

Im Jahr 2017 hat der Maler aus Steckenborn zum zweiten Mal an der MoVo in Halberstadt teilgenommen. Zu dieser renommierten Ausstellung bewerben sich Künstler aus ganz Deutschland und ein Team aus Ornithologen und Kunstexperten wählt davon die 50 besten Maler aus. Bei den meisten Teilnehmern handelt es sich um Profimaler, die ihre Werke europa- aber auch weltweit präsentieren.

Im Nationalparktor in Rurberg werden circa 40 seiner neueren Werke gezeigt. Die Ausstellung ist an den ersten drei Adventwochen-enden samstags von 14 bis 19 Uhr und sonntags von 11 bis 19 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei!