Konzen/Nordeifel.

1-2-2-6-3-3-8-4-4. Nein, das ist nicht die Superzahl vom letzten Samstagslotto. Das sind die Platzierungen der Fußball-B-Juniorinnen des TV Konzen aus den letzten neun Jahren Verbandsliga. Die laufende Spielzeit ist also die zehnte Saison in Folge, in der die ältesten Fußballmädels der Schwarz-Gelben auf Mittelrheinebene kicken.