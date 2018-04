Nordeifel.

In der Aachener Kreisliga A vollzog der TV Konzen durch den 2:0-Erfolg in der Nachholpartie gegen DJK Euchen Würselen einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt. Wer aber geglaubt hatte, man hätte am Donnerstag einen relaxten Konzener Trainer Stefan Carl erlebt, der wurde enttäuscht.