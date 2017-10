Nordeifel.

Der TuS Lammersdorf sorgt in der Aachener Kreisliga B2 weiter für Furore und watschte am sechsten Spieltag den Topfavoriten, Borussia Brand, auf dessen Sportanlage an der Karl Kuck Straße mit 1:4 ab. „Ich bin begeistert und hochzufrieden mit der Leistung, die meine Mannschaft hier abgeliefert hat“, freute Lammersdorfs Trainer Jürgen Theißen sich über eine fantastische Vorstellung seines Teams.