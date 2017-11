Nordeifel.

In der Aachener Kreisliga B2 unterstrich der TuS Lammersdorf nach zwei Spielausfällen, dass er in der Liga eine Ausnahmestellung einnimmt. Am vergangenen Spieltag fertigten die Rot-Weißen Aufsteiger SC Bewegung Laurenzberg mit einer 8:1-Packung ab und bauten ihren Vorsprung an der Tabellenspitze weiter aus.