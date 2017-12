Schmidt/Simmerath - Turnier des TuS Schmidt in Simmerath

Turnier des TuS Schmidt in Simmerath Letzte Aktualisierung: 13. Dezember 2017, 10:57 Uhr

Schmidt/Simmerath. Am kommenden Wochenende ist die Jugendabteilung des TuS Schmidt wieder Ausrichter eines großen Hallenturnier-Wochenendes, das in der Dreifachhalle Im Römbchen in Simmerath stattfindet.