Turnerinnen des TV Konzen: Höhepunkt mit Heimvorteil

Konzen. Die Kürturnerinnen des TV Konzen stehen vor dem Saisonhöhepunkt. Der letzte der drei Turntage, der über die Platzierung innerhalb der jeweiligen Liga bestimmt, steht an. Die Eifeler Mädchen sind zum zweiten Mal Ausrichter dieses Highlights. In der Vorbereitung werden alle 87 Wettkampfturnerinnen eingespannt sein.

Das Team freut sich über jeden Zuschauer, wobei es eine besondere Freude wäre, wenn gerade die Leistungsklassen mit Konzener Beteiligung gut besucht würden, damit die Mädchen ihren Heimvorteil nutzen können.

So hat die dritte Mannschaft in der Landesliga I am Samstag, 7. Oktober, ab 17 Uhr die Gelegenheit, um den Aufstieg in die Verbandsliga mitzuturnen. Als Tabellenführer haben sich die Mädchen eine gute Ausgangsposition erkämpft, und man erwartet einen Dreikampf gegen die Teams des Kunstturnleistungszentrums Düsseldorf sowie des SSV Nümbrecht.

Die Zweitvertretung startet am Sonntag, 8. Oktober, um 13 Uhr in der Oberliga, wobei hier der Klassenerhalt schon gesichert wurde.

Um 17 Uhr ist am Sonntag dann Wettkampfbeginn für die NRW-Liga. Hier darf man Höchstschwierigkeiten und ein beeindruckendes Niveau erwarten. In dieser Liga ist der Kampf um die Endplatzierung noch völlig offen, aber die erste Mannschaft des TV Konzen mischt trotz Verletzungssorgen derzeit auf Platz zwei gelegen erstaunlich gut mit.