Monschau.

Der finale Turntag der RTB-Ligen von der Landesliga bis zur NRW-Liga fand am vergangenen Wochenende in Monschau statt. In der Turnhalle der ehemaligen Hauptschule hatten die Wettkampfturnerinnen des TV Konzen mit großem Helfereinsatz alles für das große Saisonfinale hergerichtet.