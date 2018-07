Steinfeld - Trinity College Choir zu Gast in Steinfelder Basilika

Steinfeld. Der bekannte Trinity College Choir aus Cambridge gibt am Mittwoch, 11. Juli, ab 19.30 Uhr ein Konzert in der Basilika Steinfeld. Der Chor des Trinity-College Cambridge besteht aus Sängerinnen und Sängern, die an der Universität Cambridge eine Vielzahl akademischer Fächer studieren.

Stets unternimmt der Chor mehrere Tourneen, durch ganz Großbritannien, ins europäische Ausland, aber auch in ferne Teile der Welt führen. Der Chor tritt unter der Leitung von Stephen Layton, einem der gefragtesten Dirigenten heutiger Chormusik, auf. Bereits in den vergangenen Jahren begeisterte der Chor bei seinen Konzerten im Kloster Steinfeld.

Eintrittskarten zum Preis von 15 Euro erhält man ab sofort im Klosterladen Steinfeld, Hermann-Josef-Straße 4, Kall-Steinfeld.

Kartenreservierungen sind möglich beim Kulturamt Korschenbroich, Don-Bosco-Straße 6, Korschenbroich, per Telefon: 02161/613107 oder per E-Mail an kultur@korschenbroich.de.