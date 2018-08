Nordeifel - Trauer um den „Eifel“-Autor Walter Schenker

Nordeifel. Nur wenige Wochen nach seinem 75. Geburtstag ist der Schriftsteller Walter Schenker völlig unerwartet verstorben. Er wurde vor allem durch seinen Roman „Eifel“ bekannt, mit dem Schenker am Mittwoch, 28. November, bei der Lit.Eifel im Bergmannstreff Re-scheid zu Gast sein sollte.

Margareta Ritter, die Vorsitzende der Lit.Eifel und Bürgermeisterin der Stadt Monschau, zeigte sich „unendlich traurig und bestürzt“ über den plötzlichen Tod des 1943 in Solothurn (Schweiz) geborenen Schriftstellers und katholischen Diakons.

Auch Schenkers Verleger und Autorenkollege Ralf Kramp, der den Roman „Eifel“ zu Ehren des 75. Geburtstages von Walter Schenker gerade erst neu aufgelegt hatte, war „tief berührt und traurig“ angesichts der Todesnachricht. Schenker war gerade noch an seinem Geburtstag, dem 16. Juli, nach einer Lesung in seiner Schweizer Heimatstadt Solothurn gefeiert worden.

„Eifel“-Roman 1988 verfilmt

Der Schriftsteller war zunächst als wissenschaftlicher Mitarbeiter an den Universitäten Zürich und Freiburg tätig, von 1974 bis 1984 war er Professor für Germanistische Linguistik an der Universität Trier. Walter Schenkers 1982 erschienener Roman „Eifel“ war wohl sein populärstes Werk. Es wurde 1988 vom Südwestfunk verfilmt.

Walter Schenker war mit Brigitte Hamaekers verheiratet. Er habilitierte sich 1975. Nach wissenschaftlichen Arbeiten wie „Die Sprache Huldrych Zwinglis im Kontrast zur Sprache Luthers“ (1977) und „Sprachliche Manieren. Eine Erhebung im Raum Trier und Eifel“ (1978) erschien 1979 sein erster Roman „Professor Gifter“ bei Rowohlt (Neuausgabe 2007).

In rascher Folge schrieb der politisch links stehende Autor und bekennende Atheist, der später zu seinen katholischen Wurzeln zurückfand, die Romane „Anaxagoras oder Der Nord-Süd-Konflikt“ (Rowohlt 1981, Neuausgabe 2006), „Eifel“ (1982), Gudrun (Ammann, 1985), „Engelsstaub oder Paris am Gegenpol der Melancholie“, (Ammann, 1986), „Am andern Ende der Welt“, „Manesse“, „Zum roten Stiefel“ und „Porta Nigra“. Letzteres Buch handelt von einem größenwahnsinnigen Diakon.

1995 im Trierer Dom geweiht

Walter Schenker wurde 1983 mit dem Preis der Schweizerischen Schillerstiftung ausgezeichnet. 1985 erhielt er den Literaturpreis des Kantons Solothurn und 1991 die Ehrengabe des Kantons Zürich.

Von 1991 bis 1995 ließ sich der emeritierte Germanistikprofessor zum Ständigen Diakon in der katholischen Kirche ausbilden. Schenker wurde 1995 im Hohen Dom zu Trier geweiht.

Sein letztes Buch war „Visit beautiful Vietnam“ (BoD, 2018), das er nach einer Vietnamreise schrieb und aus dem er bei seiner letzten Lesung an seinem 75. Geburtstag am 16. Juli in Solothurn vorlas.

Bereits erworbene oder vorbestellte Karten für die geplante Lesung am 28. November in Hellenthal-Rescheid nimmt die Lit.Eifel gegen Erstattung des vollen Entgeltes zurück. Eine Ersatzveranstaltung will die Lit.Eifel im Frühjahr 2019 in der Gemeinde Hellenthal organisieren.