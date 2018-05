Strauch/Schmallenberg - TPK Strauch punktet beim Landesmusikfest

Strauch/Schmallenberg.

Am vergangenen Wochenende hat das Trommler- und Pfeiferkorps Strauch am Landesmusikfest des Volksmusikerbundes NRW in Schmallenberg teilgenommen. Highlight des Musikfestes für die Straucher Musiker war die Teilnahme am Qualifikations-Wettbewerb der Spielleutekorps zur nächsten Deutschen Meisterschaft der Bundesvereinigung Deutscher Musikverbände.