Konzen - Top geturnt beim Deutschland-Cup

Konzen. Im März fand für die Kürturnerinnen des Rheinischen Turnerbundes der RTB-Cup als Qualifikationswettkampf für den bundesoffenen Deutschland-Cup statt. Hier setzten sich vom TV Konzen Lea Stoffels mit Platz 1 und Jana Stoffels mit Platz 2 in ihren Jahrgängen erfolgreich durch und sicherten sich somit einen der begehrten Startplätze beim DTB-Cup.

Bei diesem Top-Turn-Event, das 2018 in Delitzsch/Leipzig stattfand, nehmen pro Doppeljahrgang die jeweils zwei stärksten Turnerinnen aller deutschen Turnverbände teil. Zusammen mit Trainerin Gaby Abrahams und der Vorbereitung von Trainerin Anja Jansen ging es für die Geschwister somit am 8./9. Juni nach Leipzig.

Die 15-jährige Lea Stoffels startete bereits zum vierten Mal beim Deutschland-Cup und begann am Schwebebalken mit einer perfekt vorgetragenen, schwierigen Übung, die mit einer herausragenden Punktzahl belohnt wurde. Auch die darauf folgenden Geräte turnte sie souverän und nahezu fehlerfrei. Als sie am Ende als zweite Siegerin bei 38 Teilnehmerinnen aufgerufen wurde und die Silbermedaille in den Händen hielt war der Jubel groß und es flossen die Freudentränen.

Ihre zwölfjährige Schwester Jana Stoffels turnte mit Platz 19 von 38 Turnerinnen einen guten Wettkampf auf hohem Niveau. Nervosität und ein Sturz beim Salto rückwärts auf dem Schwebebalken kosteten sie einen Platz unter den besten zehn.

Für beide Turnerinnen, aber auch für ihre Trainerin, war der Aufenthalt in Delitzsch eine anstrengende, aber schöne und sehr erfolgreiche Erfahrung, die sicher lange im Gedächtnis bleibt.