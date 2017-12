Konzen - Theaterverein Konzen führt „Lillebri und die Macht der Phantasie“ auf

Konzen. Der Theaterverein Concordia Konzen präsentiert das Märchen „Lillebri und die Macht der Phantasie“ von Stephanie Schmieg. Premiere ist am Samstag, 9. Dezember, 16 Uhr, im MuK. Weitere Aufführungen sind am Sonntag, 10. Dezember, 15 Uhr; Samstag, 16. Dezember, 16 Uhr, und Sonntag, 17. Dezember, 15 Uhr.

Was passiert, wenn Eltern und Erwachsene immer nur im Alltagsstress versinken und keine Zeit mehr für ihre Kinder haben, sieht man in diesem Märchen. Die Phantasie geht verloren. Doch Spielzeuge und Kuscheltiere sind weitaus lebendiger, als man glaubt.

Sie wollen nicht in irgendeiner Kiste verstauben, weil keiner mehr Phantasie hat, um mit ihnen zu spielen und treten den „Kampf“ an. Gemeinsam mit Nele stürzen sie sich ins Abenteuer, um am Ende den Erwachsenen ein Stückchen ihrer beim Erwachsenwerden verloren gegangenen Phantasie zurückzugeben. Natürlich gibt es auch hier zwei „böse Gestalten“, die durch die fehlende Phantasie immer mächtiger werden und gestoppt werden müssen. Doch dabei unterstützen tatkräftig die Elfen.

Kartenvorverkauf inklusive Sitzplatzreservierung unter www.theaterverein-konzen.de oder im Keiler-Store, Am Handwerkerzentrum 10a, Imgenbroich.