Mützenich - Theaterverein Concordia Mützenich mit einem Stück mit Niveau

Mützenich. Seit Jahren spielt der örtliche Theaterverein mit großem Erfolg Bauernstücke und ländlich-seichte Boulevardkomödien für sein Stammpublikum. Doch das soll sich jetzt, im Jubiläumsjahr, ändern. Dieses Mal soll endlich ein Stück mit Niveau gespielt werden, um den schauspielerischen Ansprüchen der Spielerinnen und Spieler entgegen zu kommen und dem Publikum zu zeigen, dass man mehr drauf hat als die üblichen Dreiecks-Verwicklungen zwischen Bauer, Knecht und Pfarrer.

Doch welches Stück erfüllt die hochgesteckten Erwartungen und wer soll Regie führen? Schnell ist klar, ein lustig-verschmitzter Kriminalklassiker aus der „Pater Brown“-Reihe soll auf die Bühne, und dazu wird eigens ein professioneller, aber völlig unbekannter Regisseur über das Internet verpflichtet.

Dummerweise werden dem ehrgeizigen Vorhaben des Theatervereins zahlreiche Steine in den Weg gelegt, und auch der Regisseur erfüllt nicht ganz die Erwartungen der Akteure. So werden die Proben zu „Pater Brown und das Geheimnis der alten Gräfin“ in der noch nicht fertiggestellten Kulisse der Bibliothek von „Chesterfield Manor“ immer mehr zum Desaster.

Infos und Beteiligte

Das Stück dauert rund 120 Minuten. Die Aufführungen finden am Dienstag, 26. Dezember, 19.30 Uhr; Samstag, 30. Dezember, 19.30 Uhr; Samstag, 6. Januar, 19.30 Uhr und am Sonntag, 7. Januar, 15 Uhr, jeweils in der Aula des St.-Michael-Gymnasiums in Monschau statt. Der Eintritt beträgt 6 Euro. Der Kartenvorverkauf findet statt bei Edith Schmitz, Schiffenborn 51, Mützenich, Telefon 02472/1782, und im Konsum in Mützenich.

Es spielen und wirken mit: Leo Hübner (Kurt), Hermine Schmitz (Beate), Petra Jollet (Trudel), Michael Sommer (Heinz), Ralf Steffens (Gerhard), Annemie Stollenwerk (Rosi), Frederike Dörr (Lisa), Eva Meyer (Karina), Eliza Küpper (Souffleuse), Nora Schnuch (Souffleuse), Sonja Funken (Souffleuse), Hagen Kaspar (Technik), Brigitte Palm (Regie), Wolfgang Schmitz (Bühnenbau).