Theaterstück: „Eine Stunde Ruhe“ wünscht sich Michel

Monschau. Michel schwärmt seit seiner Jugendzeit für die LP „Me, Myself and I“ und hat sie nun nach Jahren vergeblichen Suchens auf einem Flohmarkt gefunden. Überglücklich stürmt er nach Hause, um sie sofort zu hören.

Eine Stunde Zeit hat er noch, ehe sein bester Freund Pierre zu Besuch kommt, als seine Frau ihn in ein, wie sie meint, dringendes Beziehungsgespräch verwickelt. Aber nicht nur Freund und Frau gönnen ihm diese „eine Stunde Ruhe“ nicht. Es kommt zu Katastrophen...

Das Stück wird am Samstag, 27. Mai, in Monschau, im St.-Michael-Gymnasium zu sehen sein. Vorstellungsbeginn ist um 20 Uhr. Es sind zu sehen als Michel: Stephan Schleberger, Nathalie: Simone Pfennig, Elsa: Cynthia Thurat, Pierre: Harald Schröpfer, Sébastien: Janosch Maier, Léo: Fabio Piana, Pavel: Christian Miedreich, Regie und Kostümbild: Werner Tritzschler, Bühnenbild: Tom Grasshof.

Eintrittskarten zum Preis von 18,80 Euro, und 15,10 Euro ermäßigt für Schüler, Studenten und bei nachgewiesener Schwerbehinderung sind am Veranstaltungstag ab 19 Uhr an der Abendkasse erhältlich. Des Weiteren sind Karten im Vorverkauf im Internet unter www.grenzlandtheater.de, beim Grenzlandtheater in Aachen sowie im Rathaus der Stadt Monschau (Zimmer 114) erhältlich.