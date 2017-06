Lammersdorf.

Der „Wahnsinn in vier Nächten“ – so der Untertitel des Stücks – bescherte dem Publikum einen beschwingten und heiteren Theaterabend. „Mordgedanken – oder Schnarcht Ihre Frau auch?“ hieß die „dramatische Komödie“, die die Theatergruppe des Vereins für Heimatgeschichte und Dorfkultur im Lammersdorfer „Zimmertheater“ – dem katholischen Pfarrheim – aufgeführt hat. Die Premiere am Samstag war ein Volltreffer.