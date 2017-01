Simmerath.

Der Begleit- und Escortservice „Chez André“ feierte am Samstag im Rahmen des 96. Stiftungsfestes der Freiwilligen Feuerwehr in Simmerath große Eröffnung. Aber gemach. Es besteht kein Grund, in Schnappatmung zu verfallen: Es handelte sich nur um ein Theaterstück.