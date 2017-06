Theater für Kinder mit „Stan und Ollie“ in Monschau

Monschau. Die Kindertheater „Kreuz & Quer“ und „Tom Teuer“ aus Duisburg gastieren am Freitag, 23. Juni, mit ihrem Stück „Dick und Doof“ in Monschau. Die Veranstaltung wird im Rahmen der Kindertheaterreihe der Städteregion Aachen in Kooperation mit der Stadt Monschau angeboten.

Die einstündige Aufführung ist für Kinder ab 4 Jahren geeignet und eine Hommage an die großen Tage des Stummfilms, vor allem an Stan und Ollie. Der Preis für die Tageskarten beträgt 4 Euro, eine Vorbestellung wird empfohlen.

Gustav Lampe und Willibald Flimm haben noch nie im Leben einen Film vorgeführt, aber sie sind Profis im Filmgeschäft. Fröhlich beginnen sie ihren ersten Arbeitstag als Filmvorführer in Mister Finleysons Wanderkino. Heute im Programm: „Dick & Doof“.

Trotz ständig im Weg liegender Filmdosen, nervender Telefonanrufe vom Chef und schöner Damen im Publikum schaffen sie es, das komische Ding, das der Filmprojektor sein könnte, ans Laufen und die Projektionsbirne zur Explosion zu bringen. Das Dilemma nimmt unaufhaltsam seinen Lauf. Gewisse Ähnlichkeiten mit dem bekannten amerikanischen Komikerduo sind durchaus gewollt und beabsichtigt…

In Monschau hebt sich am Freitag, 23. Juni, um 15.30 Uhr der Vorhang in der Aula des St.-Michael-Gymnasiums in Monschau, Walter-Scheibler-Straße 51 (auf der Haag).

Derzeit sind noch Tageskarten zum Preis von 4 Euro erhältlich. Eine Vorbestellung wird empfohlen. Ansprechpartnerin ist Claudia Vaaßen vom Amt für Kinder, Jugend und Familienberatung der Städteregion Aachen, Telefon 0241/ 51982556, E-Mail: claudia.vaassen@staedteregion-aachen.de.