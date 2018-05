Eifel - Tempo- und Lärmüberwachung an der B266 außer Gefecht gesetzt

Eifel. Ein kurioses Bild bot sich Autofahrern am Donnerstagmorgen an der Bundesstraße im Ortskern von Kesternich. Mit Hilfe einer Altpapiertonne hatten Unbekannte dort die Geschwindigkeitsüberwachungsanlage außer Betrieb gesetzt.

Am Nachmittag war der ursprüngliche Zustand aber bereits wiederhergestellt. Deutlich schwerer wiegen dürfte ein anderer Vorfall, der sich auf der Bundesstraße 266 zwischen Kesternich und Einruhr ereignete. Dort wurden in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag die Masten der vor einem Monat in Betrieb genommenen Display-Anlage, die Verkehrsteilnehmern anzeigt, ob ihr Fahrzeug zu laut ist, umgelegt und die Teile zur Energieversorgung demontiert und gestohlen.

Durch die Gemeinde Simmerath wurde unverzüglich nach dem Bekanntwerden Strafanzeige wegen Eingriffs in den Straßenverkehr, Diebstahls und Sachbeschädigung erstattet. Die Schadenshöhe liegt bei 3000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Polizei oder an das Ordnungsamt der Gemeinde Simmerath (Telefon 02473/607121).