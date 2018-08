Roetgen - Telekom-Leitung bei Baggerarbeiten beschädigt

Roetgen.

Bei Baggerarbeiten der Deutschen Glasfaser (DG) an der Hauptstraße in Roetgen wurde eine Hauptleitung der Telekom beschädigt. Dadurch kam es am Montag nicht nur zu Problemen bei der Sparkasse an der Hauptstraße, auch Kunden der Telekom waren von Störungen in der Gemeinde Roetgen betroffen.