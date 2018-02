Nordeifel.

Tausende Haushalte mussten in den Kommunen Monschau, Simmerath und Roetgen am Dienstagabend mehrere Stunden ohne Telefonfestnetz und Internet auskommen. In vielen Fällen waren keine Notrufe mehr möglich, zahlreiche Funktionen und Dienste, die eine Telefon- oder Internetverbindung benötigen, versagten den Dienst.