Technische Hilfe gelernt: 29 Feuerwehrleute absolvieren Ausbildung

Monschau. Die technische Hilfeleistung gewinnt in der Feuerwehrarbeit immer mehr an Bedeutung. Das notwendige Rüstzeug dazu wird in der Grundausbildung allen Feuerwehrleuten vermittelt.

An den vergangenen beiden Wochenenden wurde die Technische Hilfeleistung auf dem Gelände des Löschzugs Imgenbroich-Konzen bei 29 Feuerwehrleuten aus der Gemeinde Simmerath und der Stadt Monschau geschult. Als Ausbilder fungierten erfahrene Feuerwehrmänner. Neben den theoretischen Grundlagen konnten sich die Teilnehmer in der praktischen Ausbildung mit hydraulischen, pneumatischen und mechanischen Rettungsgeräten vertraut machen. Die Rettung aus Pkw wurde an Altfahrzeugen trainiert. Den Abschluss bildete eine Prüfung.

Der Leiter der Feuerwehr Monschau, Falk Claßen, konnte allen Nachwuchskräften zur erfolgreichen Teilnahme gratulieren.