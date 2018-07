Rollesbroich - Tanzwerkstatt lädt zum Sommerferienprogramm ein

Rollesbroich. Für die Daheimbleibenden gibt es in der Tanzwerkstatt in Rollesbroich wieder ein kleines Ferienprogramm für Klein und Groß.

Mit viel Spaß an der Bewegung und Musik kann in der ersten Ferienwoche vom 16. bis 20. Juli am Dienstag beim Jazz & Modern für Jugendliche und Erwachsene, am Mittwoch beim Kindertanz und Power Fit sowie am Donnerstag beim Kinderballett und beim Pilates mitgemacht werden. Um besser planen zu können wird um eine Anmeldung gebeten.

In der letzten Ferienwoche vom 20. bis 24. August stehen dann Bodyworkout, Kindertanz, Power Fit und Kinderballett auf dem Programm.

Zusätzlich findet jeden Freitag von 20 bis 22.30 Uhr ein freier Paar-Tanzabend statt. Alle, die schon immer mal wieder gemeinsam das Tanzbein schwingen wollten, können gerne vorbeikommen. In ungezwungener, geselliger Atmosphäre wird ausprobiert, was von den Tanzstunden von damals noch in Erinnerung geblieben ist. Hierbei steht einzig und allein die Freude am Tanzen im Vordergrund.

Ab dem 30. August, also nach den Sommerferien, läuft dann wieder das volle Programm – dann auch mit einigen neuen Kursen. Nähere Infos zu den Terminen und auch die Anmeldung zu den Kursen im Internet unter: www.tanzwerkstatt-simmerath.de.