Imgenbroich.

Der vergangene Samstag war mal wieder so einer – ein Tag voller Erwartungen, Anspannung, vielfältiger Eindrücke und in Erinnerung bleibender Emotionen. Der Tanzclub Dash aus Imgenbroich war mit seinen drei jüngsten Formationen „Dance to Be“, „Funtastic“ und „Made to Move“ auf der Westdeutschen Meisterschaft im Videoclipdancing in Ratingen unterwegs.