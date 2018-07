Imgenbroich - Tanzclub Dash lädt in den Ferien auch Schnupperer ein

Imgenbroich. Für alle Daheimgebliebenen bietet der Tanzclub Dash in Imgenbroich wieder ein Sommer-Ferienprogramm an. Mit Zumba ging es schon am Montag los, die weiteren Termine sind: 18., 23., 25. und 30. Juli sowie 1. August, jeweils 20 Uhr, am 21. Juli um 18 Uhr.

Bei Pilates am Mittwoch, 25. Juli, 8.30 Uhr, und beim Rückenfit im Anschluss, ab 9.15 Uhr, kann die Muskulatur gestärkt werden. Jeweils samstags um 19 Uhr, am 21. und 28. Juli sowie am 4. August, wird Discofox angeboten. Sonntags, am 22. und 29. Juli können Gesellschaftstänze getanzt werden, jeweils um 17 Uhr „First Level“ und um 18.15 Uhr „Next Level“ bzw. „Master“.

Schnupperer können ohne Voranmeldung jederzeit vorbeischauen. Ab dem 26. August geht das gewohnte Programm wieder los.