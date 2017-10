Rollesbroich.

Hollywood ist bekanntlich der Ort der Stars, des Erfolges und eines Lebens in Glanz und Glamour. Jeder der hier über den roten Teppich schreitet und seinen Namen auf dem Walk of Fame verewigt, hat den steilen Aufstieg zum Superstar geschafft. „Tag des Tanzes goes Hollywood“ lautete das Motto der diesjährigen Tanzveranstaltung, mit der die Tänzerinnen und Tänzer der Tanzwerkstatt ein Stück Hollywood nach Simmerath brachten.