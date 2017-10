Rott.

Beim SV Rott sah man in den letzten Tagen nur strahlende Gesichter. Zuerst freute man sich über den 4:2-Sieg in der Meisterschaft gegen den SV Eilendorf und dann folgte am Feiertag der sensationelle 1:0 Sieg im Kreispokalendspiel gegen den Mittelrheinligisten VfL Vichttal.