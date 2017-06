Eifel. Der SV Roland Rollesbroich lädt zur diesjährigen Sportwoche ein. Während der Samstag, 10. Juni, ab 14.30 Uhr, ganz im Zeichen des 6. Kalltal-Eventlaufs steht, wird am Sonntag, 11. Juni, ab 14 Uhr eine circa acht Kilometer lange Familienwanderung angeboten.

In der Kreisliga D treten ab 15 Uhr der SV Nordeifel und die Hertha Strauch II in einem Meisterschaftsspiel gegeneinander an.

Am Mittwoch, 14. Juni, spielt ab 18.30 Uhr die D-Jugend des SV Rott/Roetgen gegen Würselen um die Qualifikation.

Zum Schluss der Sportwoche sind am Samstag, 17. Juni, ab 14 Uhr alle zum Funturnier auf den Sportplatz eingeladen.