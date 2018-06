Eicherscheid - SV Germania lädt zum Eicherscheider Heckenlauf

Eicherscheid. Der SV Germania Eicherscheid heißt am Samstag, 30. Juni, alle Läuferinnen und Läufer zum „Heckenlauf in Eicherscheid“ willkommen, wenn es beim 41. Internationalen 10-Kilometer- Volkslauf und dem 17. Halbmarathon um Zeiten, Platzierungen und Lauffreude geht.

Die Veranstaltung, bei der es wieder Wertungen für den Rur-Eifel-Volkslauf-Cup (REVC) gibt, beginnt ab 15 Uhr. Gestartet wird mit den beiden Kinderläufen, getrennt für Mädchen und Jungen über 400 Meter, daran anschließend die beiden Schülerläufe, ebenfalls für Mädchen und Jungen getrennt, über 1400 Meter. Alle teilnehmenden Mädchen und Jungen der Kinder- und Schülerläufe erhalten einen kleinen Sachpreis.

Der Start zum Mittelstreckenlauf über 5 Kilometer, der für den Schüler- und Jugendlauf-REVC gewertet wird, ist für 15.45 Uhr vorgesehen.

Der Volkslauf über 10 Kilometer wird um 16.35 Uhr gestartet, und der abschließende Halbmarathon startet um 18 Uhr.

Abgestimmte Startzeiten

Die Startzeiten für die drei Hauptläufe, die alle für den REVC gewertet werden, sind so gewählt, dass man an allen Läufen teilnehmen kann, was demjenigen, der auf der Jagd nach Punkten oder Kilometern für den REVC ist oder auch dem, der nur einen Longjog unter Wettkampfbedingungen absolvieren möchte, zugutekommt.

Die abwechslungsreichen Laufstrecken sind die gleichen wie im Vorjahr und führen durch die sehenswerte Buchenheckenlandschaft um das Bundesgolddorf Eicherscheid und durch das Nachbardorf Huppenbroich.

Die Altersklassensieger der Läufe über 5, 10 und 21 Kilometer erhalten einen Siegerpreis, die drei ersten Männer/Frauen über diese Distanzen erhalten Ehrenpreise. Zusätzlich findet eine Verlosung unter allen startenden Voranmeldern statt, bei der attraktive Preise zu gewinnen sind. Für alle Teilnehmer wird auf Wunsch eine Urkunde mit Platz- und Zeitangabe ausgegeben.

Für Wanderer und Walker ist eine schöne 10-Kilometer-Strecke ausgezeichnet, die viele herrliche Ausblicke rund um Eicherscheid zu bieten hat.

Für das leibliche Wohl für Athleten und Zuschauer, wird wieder bestens gesorgt werden.

Der SV Germania Eicherscheid bittet um Voranmeldungen bis spätestens Mittwoch, 27. Juni; bei Online-Anmeldung kann bis Donnerstag, 28. Juni, 22 Uhr angemeldet werden. Anmeldungen sind komfortabel möglich unter www.germania-eicherscheid.de oder bei Günter Scheidt, Tel.: 02473/8504. Nachmeldungen sind auch noch am Veranstaltungstage bis eine halbe Stunde vor dem Start gegen eine Nachmeldegebühr möglich.