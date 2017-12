Schmidt.

Der Laden ist zu. Am Donnerstag schloss der Supermarkt Heck an der Monschauer Straße in Schmidt seine Tür. Das bedeutete das Ende eines Lebensmittelgeschäftes und für neun Mitarbeiter den Verlust ihres Arbeitsplatzes. Vor drei Wochen war der Laden in die Schlagzeilen geraten, weil der neue Eigentümer den Eingang mit einem Traktor versperrt hatte.