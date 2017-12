Nordeifel - Sturm stoppt den Roetgener Weihnachtsmarkt

Nordeifel.

Die Wetterkapriolen haben am zweiten Dezemberwochenende auch in der Nordeifel für Probleme auf den Straßen, mehrere Verkehrsunfälle und eine Absage gesorgt. Vor allem die Schneefälle am Sonntagvormittag sorgten für reichlich Arbeit bei der Polizei in der Städteregion, als sich alleine von 10 bis 15 Uhr hier rund 35 Verkehrsunfälle ereigneten, darunter auch einige auf den Eifelstraßen.