Strauch.

Auch wenn die Ernte in diesem Jahr eher spärlich ausfiel, hielt dies die Straucher keineswegs davon ab, gebührend ihr Erntedankfest zu feiern. Denn in Strauch ist es eine lange Tradition, dass die Ortsvereine und Nachbarschaftsgruppen in einem bunten Zug ihren Dank für die Ernte zum Ausdruck bringen.