Unternehmen profitiert von guter Konjunktur

Die Otto Junker GmbH ist mit rund 500 Mitarbeitern am Standort Lammersdorf der größte Arbeitgeber in der Gemeinde Simmerath. Der Jahresumsatz liegt derzeit bei rund 150 Millionen Euro.

Seit dem Jahr 2010 profitiert auch der Lammersdorfer Industrieofenbauer von der anhaltend guten konjunkturellen Entwicklung. Das Jahr 2016 wird man mit einem Gewinn abschließen, und auch in diesem Jahr knüpft Junker an diese Entwicklung an. Bis Ende des Jahres seien alle Bereiche ausgelastet, heißt von Unternehmensseite.