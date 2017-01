Schmidt.

Auf der Halbinsel Eschauel in Schmidt wollen Yasmin Kalmuth-Büyükdere und ihr Mann Suley Büyükdere einen Kletterpark errichten. Inzwischen liegen eine von den Investoren in Auftrag gegebene Artenschutzprüfung und ein Lärmschutzgutachten vor, die im Rahmen der Bürgerbeteiligung am Montag, 6. Februar, um 19 Uhr im Schützenhof in Schmidt der Öffentlichkeit vorgestellt werden sollen.