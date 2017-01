Sternsinger von St. Antonius in Rott unterwegs

Rott. 43 Kinder legten am 7. Januar in Rott Umhänge und Kronen an und trafen sie sich in der Pfarrkirche St. Antonius zum Aussendungsgottesdienst für die Sternsinger. Mit viel Begeisterung wurden alle Häuser in Rott besucht, viele Lieder gesungen und die Segen angeschrieben bzw. geklebt.

Natürlich baten die Sternsinger auch um eine Spende für Kinder, die es nicht so gut haben, in diesem Jahr für Kinder in Kenia. Beim Abschlusstreffen im Pfarrheim wurde nicht das Geld gezählt und es gab Waffeln und Kuchen. Als Dankeschön bekamen alle Sternsinger eine Urkunde sowie ein Armbändchen, und diejenigen, die fünfmal oder öfter mitgegangen sind, ein kleines Präsent.

Es gab sogar ein zehnjähriges Jubiläum. Anschließend wurde im Gottesdienst das Ergebnis der Zählung präsentiert: 3621,28 Euro. Das Ergebnis des Vorjahres war damit übertroffen.