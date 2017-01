Sternsinger sammeln über 6700 Euro

Roetgen.

86 Sternsinger in 19 Gruppen waren vom 29. Dezember 2016 bis zum 14. Januar 2017 wieder in 43 Straßen in Roetgen unterwegs. Einige Gruppen hatten viel Spaß bei dem schönen Wetter und wollten immer wieder in eine weitere Straße gehen, in der sie singen und den Segen bringen konnten.