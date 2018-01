Imgenbroich - Sternsinger in Imgenbroich sammeln 1920 Euro

Imgenbroich. Alle Jahre wieder ziehen sie in bunten, prächtigen Gewändern durch die Orte: die Sternsinger. Hier bei uns auf dem Land noch mehr als in den Städten, „aber auch hier sinkt leider die Bereitschaft der Kinder und Jugendlichen, sich einen Tag für andere Kinder und Jugendliche zu engagieren“, bedauert Trixi Reichardt, die seit vielen Jahren die Sternsingeraktion in Imgenbroich mitorganisiert.

Außerdem fand ein Hallenturnier der Monschauer Fußballvereine am Dreikönigstag statt und fiel somit mit der Sternsingeraktion zusammen, so dass einige Kinder nicht mitgehen konnten. „Umso höher ist es einzuschätzen, dass am 6. Januar, also am Feiertag der Heiligen Drei Könige, sich in Imgenbroich 18 Sternsinger auf den Weg machten, um alle Straßen in Imgenbroich abzugehen und um Spenden zu bitten“, so Reichardt.

In diesem Jahr stand besonders Indien mit Kinderarmut und Kinderarbeit im Fokus. Die Kinderarbeit wurde auch im Wortgottesdienst am gleichen Abend thematisiert. Der Dankgottesdienst wurde ebenso wie die Aussendung sehr schön von Bruno Welter gestaltet. Hier wurde auch das Geschenk der Sternsinger, ein Päckchen mit dem gesammelten Geld, von Leo Schepp (5), dem jüngsten Sternsinger, überreicht, und Marie Lennartz (6) verkündete den Besuchern des Wortgottesdienstes die stolze Spendensumme von 1920 Euro. „Die Sternsinger hätten im Dankgottesdienst mehr Besucher verdient gehabt, denn die Leistung, einen ganzen Tag um Spenden für Kinder in Not zu bitten, ist nicht hoch genug zu schätzen“, sagte Trixi Reichardt und dankte den Kindern und Jugendlichen.

Aufkleber im Pfarrbüro

Wer von den Sternsingern in Imgenbroich nicht angetroffen worden ist, hat die Möglichkeit, seine Spende noch im Pfarrbüro in der Schulstraße, bei Heike Teichmann, Marita Wald oder Trixi Reichardt abzugeben. Hier kann man auch noch einen Segensaufkleber für die Haustür bekommen.

Für kommendes Jahr macht Trixi Reichardt schon jetzt einen Aufruf in eigener Sache: „Auch im nächsten Jahr wird die Aktion wieder durchgeführt werden. Motivieren Sie Ihre Kinder und Jugendliche, sich zu engagieren – es ist nur für einen Tag! Helfen Sie mit, die Welt ein klein wenig besser zu machen. Je mehr wir sind, desto besser. Ältere Kinder und Jugendliche werden auch gebraucht. Ebenso Erwachsene, die Fahrdienste übernehmen oder auch eine Gruppe Kinder begleiten können. Fassen Sie sich ein Herz und unterstützen Sie uns!“, bittet sie im Namen des gesamten Organisationsteams der Sternsingeraktion.