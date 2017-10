Sternenwoche in der Rureifel: Veranstaltungen für Groß und Klein

Rureifel. Von Samstag, 21. Oktober, bis Samstag, 28. Oktober, finden täglich abenteuerliche und abwechslungsreiche Abendveranstaltungen statt. Gegen eine kleine Gebühr sind Einheimische wie Gäste und besonders Kinder eingeladen, die in den Herbstferien bei Dunkelheit etwas Spannendes mit ihren Eltern erleben möchten.

Astronomie stand bei den alten Kelten hoch im Kurs. Vermutlich beeinflussten sogar die „Großen Mondwenden“ die Ausrichtung von Gräbern und Kultanlagen. Abenteuerlich beginnt so am Samstag mit einer Laternenwanderung ab Kreuzau-Bilstein zum Keltenwall die diesjährige Sternenwoche in der Rureifel. Es gibt Angebote in Heimbach, Nideggen, Hürtgenwald und Kreuzau.

Der Sonntag in dieser Woche ist dem Neumond gewidmet. Neumond bedeutet, dass es keinen Mond am Himmel zu sehen gibt. Die Nacht ist besonders dunkel und es sind viele Sternbilder zu sehen. Das und vieles mehr erfahren man auf der Wanderung zu den schönsten, dunklen Aussichten in Schmidt.

Am Montag geht es dorthin, wo man niemals Sterne sehen wird. Bernhard Hüpgen vom WVER wird in die Schwammenaueler Staumauer des Rursees führen und Türen öffnen, die sonst für alle geschlossen bleiben.

Dem Biber bei Nacht begegnen man vielleicht am Dienstag. Uta Splettstößer führt als erfahrene Biberführerin in den Lebensraum des Bibers und zeigt, wie sich der größte Nager Europas auf den Winter vorbereitet.

Am Mittwoch öffnet dann das Burgenmuseum des Kreises Düren die Pforten. Dort wird man durch den Burgfried in eine mittelalterliche Nachtatmosphäre in das Burgenmuseum geleitet, welches das einzige seiner Art im Rheinland ist. Donnerstags in der Sternenwoche sind die Sterne zum Anfassen nah. Mit Bernward Jost von der Astronomie-Werkstatt „Sterne ohne Grenzen“ werden Sterne, Planeten und die Milchstraße mit verschiedenen Teleskopen ganz nah sein.

Aus Märchen wird Kunst gemacht. Das geht am Freitag besonders gut in der Kunstakademie Heimbach, wenn Greta Krings ein Sternenmärchen erzählt und die bekannte Künstlerin Maf Räderscheidt kleine und große Leute dazu einlädt, ein eigenes „Sternen-Märchen-Kunstwerk“ zu erschaffen. Als krönender Abschluss öffnet der Wildpark Schmidt am Samstag abends seine Tore und gewährt den Besuchern einen Einblick in das nächtliche Geschehen in den Gehegen. Die Tierparkeselchen werden einen auf seiner Runde begleiten. Zum Abschluss gibt es was zum Schlemmen und wer will, darf noch ein Eselbild malen… und damit auch noch etwas gewinnen!

Zu allen Veranstaltungen sind wettergerechte Kleidung und festes Schuhwerk empfohlen, ebenso wie Taschenlampen und gerne Laternen zu den Kelten.

Weitere Informationen zur Sternenwoche findet man im Internet, dort kann man sich auch für die einzelnen Veranstaltungen anmelden: www.sternenwoche-rureifel.de