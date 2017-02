Nordeifel.

„Die Aktivitäten der Malteser im Monschauer Land haben wir in den letzten Jahren sukzessive ausgebaut“, stellte Ralf Bischoni, Leiter der Aachener Malteser-Schule, auf der Jahresauftaktversammlung des Malteser Hilfsdienstes (MHD) in dessen Niederlassung in der Lammersdorfer Kirchstraße zufrieden fest. Bischoni konnte dort neben Vertretern anderer Hilfsdienste (Feuerwehr, THW, DRK) auch Simmeraths Bürgermeister Karl-Heinz Hermanns begrüßen, der als Vertreter der beiden anderen Eifelkommunen zu Gast war.