Steckenborn.

Glühwein und warmer Apfelschnaps am Streckenrand, ein eindrucksvolles Lichtermeer rund um den Parcours und sportliche Glanzleistungen auf dem Asphalt: So könnte man den 11. Steckenborner Lichterlauf in aller Kürze beschreiben. Auch in diesem Jahr erfreute sich der inzwischen weit über die Region hinaus bekannte Volkslauf großer Beliebtheit.