Steckenborner Kometen landen den ersten Saisonsieg Letzte Aktualisierung: 25. Oktober 2017, 11:25 Uhr

Nordeifel. Am neunten Spieltag endete endlich die Leidenszeit von Komet Steckenborn in der Aachener Kreisliga C4. Die bisher noch sieglosen Kometen besiegten die Zweite von Rasensport Brand mit 3:1 und gaben durch den Sieg die rote Laterne der Liga an Hertha Strauch ab.