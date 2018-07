Rurberg - Starke Truppe besucht das „Seeparadies“

Rurberg. Mit einer tatkräftigen Truppe rückte Timo Hamel, der für die Brandschutzerziehung innerhalb der Löschgruppe Rurberg verantwortlich ist, kürzlich im Kindergarten „Seeparadies“ an.

Hamel und seine Kollegen Sebastian Harth, Lutz Pietsch, Markus Harth, Timo Schulze, Florian Westenhöfer und Adi Nellessen übten mit den Kindern das richtige Absetzen eines Notrufs, erörterten die Bedeutung von Schildern, informierten, welche Fahrzeuge die Feuerwehr hat, und erklärten, was auch sie tun können, wenn es brennt. Des Weiteren zeigten die Feuerwehrmänner den 20 Kindern wie ein Feuerwehrmann in Vollschutzkleidung aussieht und erzählten ihnen, welche Aufgaben die Feuerwehr so hat.

Als plötzlich ein Rauchmelder Alarm schlug, wussten alle sofort, was zu tun war. Die Evakuierungsübung war ein voller Erfolg. Die Kinder konnten nun das Feuerwehrauto besichtigen sowie mit Schläuchen auf Ziele spritzen.

Lobende Worte fand Timo Hamel nicht nur für das Personal des Kindergartens, Annika Heimerich, Mara Strauch und Elisabeth Friedrich, die die Kinder schon einige Tage vorher auf den Besuch der Feuerwehr vorbereitet hatten, sondern vor allem auch für seine Kameraden, die ihn schon einige Jahre bei seiner Tätigkeit unterstützen und diese in Zukunft übernehmen, da er selber Anfang 2019 nach 15 Jahren sein Amt niederlegt und sich anderen Aufgaben widmet.