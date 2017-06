Starke Fußball-Mädchen feiern das Double

Vossenack. Nachdem die Fußball-Mädchen der SG Vossenack-Hürtgen-Kesternich im Januar dieses Jahres bereits die in Turnierform ausgetragene Hallenkreismeisterschaft des Fußballkreises Aachen für U15-Mädchenmannschaften verdient und ungeschlagen als Hallenkreismeister 2017 beenden konnte, wurde mit dem Gewinn des Kreispokals Ende Mai das Double perfekt gemacht.

In einem packenden Finale gewann man nach 70 Spielminuten gegen die Mannschaft von Falke Bergrath deutlich mit 4:1. In der abgelaufenen, sehr stark besetzten und ausgeglichenen Frühjahrs-Meisterschaftsrunde war es bis zur letzten Sekunde spannend, und selbst am letzten Spieltag hatten noch drei Mannschaften die Möglichkeit, die Meisterschale zu gewinnen.

Am Ende behielt die Mannschaft von Falke Bergrath die Nerven und errang durch ihren Pflichtsieg gegen Sportfreunde Hörn die Meisterschaft. Vizemeister wurde aufgrund des Kantersieges von 7:0 gegen die SG Rott/Venwegen die Mannschaft der SG Vossenack-Hürtgen-Kesternich, punktgleich gefolgt von Rhenania Eschweiler. Die weiteren Plätze belegte Sportfreunde Hörn, Kohlscheider BC und SG Rott/Venwegen.

Weiterhin konnte die Mannschaft in der abgelaufenen Saison das sehr stark besetzte Heimturnier in Hürtgen gewinnen, wo man den FSC Mönchengladbach im Finale mit 1-0 besiegte und so die eigene Leistungsstärke vor heimischem Publikum nochmals demonstrierte.

„Die Freude über den Gewinn der Hallenkreismeisterschaft, des Kreispokals und der Vizemeisterschaft ist bei allen groß, und die Spielerinnen können hierauf zurecht sehr stolz sein. Trotz der anstrengenden letzten Wochen haben wir eine sehr gute Saisonleistung abgeliefert“, freuen sich auch die Trainer der Spielgemeinschaft aus der Eifel.

Neue Spielerinnen willkommen

Die Mädchenfußball-Abteilung der Spielgemeinschaft, die nunmehr bereits im 16. Jahr aktiv und erfolgreich am Fußball-Spielbetrieb teilnimmt, möchte auch weiterhin wachsen. Weitere interessierte Spielerinnen der Jahrgänge 2001-2007 sind immer willkommen.