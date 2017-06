Gemünd.

Am Ende des Lit.Eifel-Abends gibt es Standing Ovations für Ralf Kramp und das Eifelphilharmonie-Ensemble. Die Besucher sind begeistert. Großes Kino ist zuvor im Gemünder Kursaal geboten worden. Der Autor Kramp und das Orchester, das in der Vulkaneifel beheimatet ist, führten die knapp 170 Besucher mit ihrem selbst inszenierten Abenteuer an diesem Abend in die fantastische Welt großer Filme.