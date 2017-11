Die Gebührensätze der Stadt Monschau steigen 2018 überwiegend leicht an

Während die Steuerbelastung in Monschau 2018 Steigerungen bis zu 22 Prozent erfährt, ergab die Bedarfsberechnung für die meisten städtischen Gebühren (ohne Abfallgebühr) überwiegend nur geringfügige Anstiege. Die Kanalgebühr verringert sich sogar minimal.

Die Abwassergebühr ist seit einigen Jahren zweigeteilt und dies ist auch die moderate Entwicklung im Jahr 2018: Die Schmutzwassergebühr sinkt – auf hohem Niveau – um zwei Cent von 5,38 auf 5,36 Euro für 1000 Liter Abwasser. Die Gebühr für Niederschlagswasser steigt hingegen von 1,26 auf 1,30 Euro je Quadratmeter versiegelte oder angeschlossene Fläche.

Für die Straßenreinigung erbrachte die Gebührenkalkulation geringfügige Steigerungen – mit Ausnahme der dreimaligen Sommerreinigung, die bei 33 Cent je laufenden Meter verbleibt. Dagegen wird die tägliche Reinigung im Kernbereich der Altstadt ebenso etwas teurer (2,87/ +0,14 Euro) wie die Winterwartung der Fahrbahnen (1,17/+0,02 Euro) und der Gehwege (0,97/+0,16 Euro).

Bei den Friedhofsgebühren für 2018 liegen die Steigerungen zwischen 2,0 und 9,6 Prozent. Besonders die Bestattungsgebühren und das Nutzungsrecht am Aschestreufeld steigen in der Stadt Monschau kräftiger an. Die Nutzung der Friedhofskapellen wird hingegen nicht teurer.