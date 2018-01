Monschau - St.-Michael-Gymnasium Monschau lädt Kinder und Eltern zum Informationstag ein

Monschau. Das St.-Michael-Gymnasium Monschau öffnet am Samstag, 20. Januar, in der Zeit von 9 bis etwa 12 Uhr seine Türen zum Informationstag. Eingeladen sind alle Eltern und Kinder, bei denen zum Schuljahr 2018/19 ein Wechsel in die fünfte Klasse ansteht.

Nach einer kurzen Begrüßung in der Aula werden die Kinder mit einer Rallye die gesamte Schule erkunden. Hierbei werden auch Bereiche entdeckt, die im Rahmen des Pfiffikustages noch nicht besucht wurden. Während der Rallye der Kinder informiert Schulleiter Dr. Bernd Gotzen die Eltern in der Aula über die Schule, die Arbeit in der Erprobungsstufe, deren pädagogische Ausrichtung und weitere Angebote. Eine Betreuung für jüngere Geschwisterkinder mit Spiel- und Bastelangeboten steht während dieser Zeit zur Verfügung.

Im Anschluss daran können die Eltern mit ihren Kindern zusammen die Schule und die an der Schule angebotenen Fächer erkunden. Neben möglichen Führungen durch das Schulgebäude können Vorführungen einzelner Fächer und Ausstellungen besucht werden. In der Mensa bietet sich bei Kaffee und Kuchen Gelegenheit für ein persönliches Gespräch.

Ebenfalls findet an diesem Tag ab 9 Uhr eine Informationsveranstaltung für die Schülerinnen und Schüler, die zum Schuljahr 2018/2019 in die gymnasiale Oberstufe wechseln wollen, sowie deren Eltern statt.

Die Oberstufenkoordinatorin informiert über das Kurssystem, Wahlmöglichkeiten, Fächerangebote und mögliche Abschlüsse. Im Anschluss an diese Information besteht auch hier die Möglichkeit, die Schule zu erkunden.