Vossenack.

Insgesamt 65 Schüsse brauchte es, ehe an Fronleichnam der neue Vossenacker Schützenkönig feststand. Dann jubelte Marco Nießen, der sich in einem Dreikampf gegen Axel Rüttgers und Brudermeister Guido Brüll durchgesetzt hatte. Die Majestät in spe beendet damit ein Jahr ohne König in Vossenack. Im Zuge des fünftägigen Schützenfestes wird er am kommenden Montag gekrönt.