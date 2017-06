Steckenborn.

Zweimal fiel am Fronleichnamstag im Hechelscheider Steinbruch der Holzvogel von der Stange, aber die St. Apollonia-Schützenbruderschaft, die in diesem Jahr ihr 90-jähriges Bestehen feiert, konnte dennoch erstmals in ihrer langen Geschichte keinen Schützenkönig hochleben lassen.