Sportheim-Einbrecher nehmen alle Hallenschlüssel mit

Kalterherberg/Imgenbroich. Ob die Taten zusammenhängen, müssen die polizeilichen Ermittlungen noch ergeben. Tatsache ist aber, dass unbekannte Täter in den vergangenen Tagen in mehreren Monschauer Stadtteilen Einbrüche verübt haben. Insgesamt machten die unbekannten Täter dabei wenig Beute, hinterließen aber hohen Sachschaden.

Ein gehöriger Schrecken fuhr den Verantwortlichen der Monschauer Ferienbetreuung in die Glieder, als sie am Montagmorgen das Sportheim des TV Konzen aufschlossen. Überall im Inneren des Sportheims hatten Einbrecher ihre Spuren hinterlassen, hatten Türen und Fenster mit roher Gewalt aufgebrochen und Türscheiben eingeworfen. Durch Herausbrechen des Türschlosses gelangten sie auch in den Schiedsrichterraum, wo sie das Notebook des Sportvereins von der Verkabelung rissen und mitnahmen.

In einem Schlüsselkasten des Schiedsrichterraums hat der TV Konzen für seine Übungsleiter die Hallenschlüssel mehrerer Turn- und Sporthallen im Stadtgebiet zentral deponiert; auch diese ließen die Täter mitgehen, so dass die Stadt Monschau möglicherweise alle betroffenen Schlösser wird austauschen müssen. Was die Täter im Billardraum im Obergeschoss gesucht haben, bleibt wohl ihr Geheimnis; jedenfalls zerstörten sie beide Glastüren zu diesem Raum.

Das Sportheim war auch das Ziel eines Einbruchsversuchs in Imgenbroich, der sich zwischen Donnerstag, 19.30 Uhr, und Freitagmittag ereignet haben muss. Die Einbrecher schlugen am Vereinsheim des FC 21 Imgenbroich eine Scheibe ein, außerdem wurden Hebelspuren an Türen und Fenstern festgestellt. Offenbar gelang es ihnen jedoch nicht, in das Gebäude einzudringen. Im rückwärtigen Bereich des Sportheims, der Hans-Georg-Weiss-Straße in Imgenbroich, wurden am Freitagabend nach Polizeiangaben die Kennzeichen eines Pkw gestohlen.

In Kalterherberg drangen bislang unbekannte Täter in eine Bäckereifiliale an der Monschauer Straße ein und erbeuteten Bargeld. Nach Angaben der Polizei ereignete sich die Tat zwischen Samstag, 14.45 Uhr, und Sonntag, 6.30 Uhr. Die Täter waren in das Gebäude gelangt, indem sie im hinteren Bereich die Terrassentür einschlugen, nachdem sie vorher versucht hatten, diese aufzuhebeln.

Hinweise werden in allen Fällen an die Polizei erbeten unter der Nummer Telefon 0241/957731501.